Подмосковье 02 февраля 2023, 16:46 Лучших сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних наградили в Пушкино

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Комиссия по делам несовершеннолетних отметила 105 лет со дня образования. В Пушкино лучших сотрудников комиссии в честь юбилея наградили и поздравили праздничным концертом.

Поздравить коллег в актовый зал ивантеевской школы № 8 пришли сотрудники социальных служб и образовательных учреждений, а также творческие коллективы округа.

Сотрудники комиссии получили благодарственные письма главы городского округа за поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ведь их главная задача в работе — вовремя протянуть руку помощи ребенку и его близким.

«Очень хочется, чтобы все граждане понимали, что КДН — это не карательный орган. Наша задача — оказать помощь в решении проблемы, которая возникла у ребенка, разобраться, чем мы можем помочь, но не наказать», — отметила начальник управления по обеспечению деятельности КДН городского округа Пушкинский Татьяна Теплова.

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