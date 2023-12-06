Подмосковье 06 декабря 2023, 10:48 Лучших сотрудников холдинга «Элинар» наградили в Наро-Фоминске Unsplash

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Награждение сотрудников холдинга «Элинар» прошло в физкультурном комплексе «Зодиак» в Наро-Фоминске. Сотрудники, проработавшие на предприятии более 10 лет, получили ценные подарки и благодарственные письма от администрации округа и Мособлдумы.

Праздник «Люди и годы» проводится уже в 44-й раз. За это время 190 сотрудников предприятия стали лауреатами звания «Почетный работник компании».

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«У нас, конечно, довольно требовательные подходы к персоналу. Первое качество — это надежность, второе — квалификация», — сказал генеральный директор компании «Элинар» Игорь Куимов.

Холдинг «Элинар» — заметный игрок на международном рынке электроизоляционных материалов.

«Группа компаний „Элинар“ была и остается локомотивом развития Наро-Фоминского городского округа, а также вносит большой вклад в экономику Московской области», — отметил первый заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Виталий Ширшов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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