Подмосковье 20 января 2023, 21:54 Лучших сотрудников ГУСТ наградили в Подмосковье

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В Главном управлении содержания территорий Подмосковья подвели итоги работы за 2022 год, наградили лучших сотрудников и обозначили планы на 2023 год. Об этом рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

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«Мы позиционируем себя как новое ведомство с новыми стандартами в содержании территорий, первый день рождения мы отметили 10 января этого года. Важно, чтобы сотрудники понимали наш новый формат и что необходимо сделать в этом году. Ключевая задача — это чистота территорий. На помощь нам приходят камеры с искусственным интеллектом, приложение АИС МДП на платформе СКПДИ, где можно подтвердить задание», — сказала Светлана Аипова.

Шестерых сотрудников ГУСТ наградили почетными грамотами за добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в чистоту Подмосковья.

Также в ГУСТ сообщили, что в этом году будет увеличено количество профилактических мероприятий, продолжится работа по внедрению искусственного интеллекта для мониторинга территорий и запустят пилотный проект автоматической фиксации нарушений с помощью камер «Безопасный регион».

«Кроме того, будет усилен экологический контроль, который мы проводим совместно с другими ведомствами, а также продолжится мониторинг территорий с помощью приложений „Народный инспектор“ и АИС МДП на платформе СКПДИ», — отметила Светлана Аипова.

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