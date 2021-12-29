29 декабря 2021, 00:09
Лучших сотрудников года наградили в аэропорту Шереметьево
Итоги конкурса «Лучший по профессии» подвели в Шереметьево. Главный приз составляет 100 тысяч рублей.
Источник фото: телеканал «360»
Конкурс ежегодно проводят в аэропорту Шереметьево, чтобы определить лучших сотрудников.
Источник фото: телеканал «360»
В этом году за 3-е место вручали 50 тысяч рублей, за второе — 70, а победителям номинаций досталось 100 тысяч рублей. Всего в конкурсе было заявлено 18 номинаций.
Смотрите подробности — в сюжете «360».