Лучших сотрудников года наградили в аэропорту Шереметьево

Итоги конкурса «Лучший по профессии» подвели в Шереметьево. Главный приз составляет 100 тысяч рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Конкурс ежегодно проводят в аэропорту Шереметьево, чтобы определить лучших сотрудников.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году за 3-е место вручали 50 тысяч рублей, за второе — 70, а победителям номинаций досталось 100 тысяч рублей. Всего в конкурсе было заявлено 18 номинаций.

Смотрите подробности — в сюжете «360».