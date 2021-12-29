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    29 декабря 2021, 00:09

    Лучших сотрудников года наградили в аэропорту Шереметьево

    Александр Молочко, Анастасия Максимовских

    Итоги конкурса «Лучший по профессии» подвели в Шереметьево. Главный приз составляет 100 тысяч рублей.

    Лучших сотрудников года наградили в аэропорту Шереметьево | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Конкурс ежегодно проводят в аэропорту Шереметьево, чтобы определить лучших сотрудников.

    Лучших сотрудников года наградили в аэропорту Шереметьево | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    В этом году за 3-е место вручали 50 тысяч рублей, за второе — 70, а победителям номинаций досталось 100 тысяч рублей. Всего в конкурсе было заявлено 18 номинаций.

    Смотрите подробности — в сюжете «360».