Подмосковье 07 сентября 2023, 02:00 Лучших шахматистов на турнирах на кубок Карякина и кубок губернатора назвали в Подмосковье Министерство физической культуры и спорта Московской области

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В Московской области определили победителей и призеров турниров за кубок губернатора и кубок Сергея Карякина по шахматам. Финалы соревнований прошли в Щелкове, в них поучаствовали более 700 спортсменов, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Также в округе прошел супертурнир «Подмосковные Королевы» на призы Андрея Ковалева.

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В итоге в турнире за кубок губернатора первое место среди детей 2015 года рождения и младше победил Лев Болотин из Воскресенска, второе место занял Леонид Федоров из Долгопрудного, третье — Петр Краюшкин из Дубны. В категории 2013-2014 годов рождения лучшим стал Захар Галимов из Воскресенска, вторым — Кирилл Борисенков из Домодедова, а третьим — Максим Рыбаков из Подольска.

Также шахматисты боролись в возрастных категориях 2012-2011 годы рождения, 2010-2019 годы рождения, открытом турнире вне возраста и среди ветеранов. Лучшими признали Максима Лихачева из Сергиева Посада, Артема Бардыка из Мытищ, Максима Гаврилова из Фрязина и Бориса Разова из Сергиева Посада соответственно.

В общекомандном зачете победил Серпухов. На втором месте оказалась Дубна, на третьем — Фрязино.

Участников турнира за кубок Сергея Карякина поделили на аналогичные категории. Начиная с младшей группы и старше первыми признали Илью Малченко из Подмосковья, Светозара Кутузова из Москвы, Александра Курдагию из столицы. В открытом турнире победил Максим Чертков из Коломны. Также он стал обладателем переходящего кубка Сергея Карякина. В прошлом году трофей завоевал подольчанин Святослав Лисенков.

На мероприятии побывал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, президент Федерации шахмат Московской области, международный гроссмейстер Сергей Карякин, владелец усадьбы Гребнево Андрей Ковалев и другие гости.

«Усадьба Гребнево давно является площадкой для проведения различных мероприятий — и местных, и региональных, и федеральных: и экологические турниры, и молодëжные, и рок-фестивали», — сообщил депутат Госдумы Александр Толмачев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

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