Лучших работников завода «ЗиО-Подольск» наградили в Подмосковье | 360°

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Лучших работников завода «ЗиО-Подольск» наградили в Подмосковье

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В Подольске отметили лучших работников машиностроительного завода. Всех сотрудников «ЗиО» ждали теплые поздравления с Днем машиностроителя, многих — муниципальные и отраслевые награды. А лучших из лучших — лауреатов программы признания достижений «Ценные люди АЭМ» — отметили дипломами.

Участниками конкурса «Ценные люди АЭМ» могли стать только те сотрудники, которых выбрали и номинировали сами коллеги.

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«ЗиО-Подольск» производит сложное и технологичное оборудование для атомной и тепловой энергетики. История завода насчитывает более века, а численность сотрудников — свыше трех тысяч человек.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев присвоил звание почетного жителя Подмосковья конструктору ракетных систем Александру Леонову.

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