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05 сентября 2022, 21:31

Лучших работников трудовых отрядов наградили в Электростали

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Дети — участники проекта «Трудовые отряды главы — 2022» в течение двух месяцев помогали благоустраивать общественные пространства Электростали. Самым активным и инициативным ребятам вручили благодарственные письма и подарки.

За два месяца работы ребята собрали 30 кубометров мусора и благоустроили почти 7000 квадратных метров общественных пространств. Лучших работников глава городского округа Электросталь Инна Волкова отметила благодарственными письмами и подарками.

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«Вы заработали деньги, вы получили хороший опыт, вы научились дружить, вы научились работать в команде», — обратилась к участникам проекта глава округа.

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За полный рабочий месяц ребята получили зарплату 4000 рублей плюс помощь от центра занятости — 2250 рублей. Трудовая смена у школьников длилась всего два часа, тем не менее ребята успели сделать немало.

«Стригли кусты, подметали и просто ходили убирали мусор. Это далось очень легко», — рассказал участник проекта Влад Филин. Он сообщил, что зарплату намерен отложить на покупку игровой приставки.

За два летних месяца в проекте поучаствовали более 100 подростков. За 17 лет реализации проекта в Электростали успели поработать на благо города более 7000 школьников.

Дети

Электросталь

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