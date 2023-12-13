13 декабря 2023, 12:38
Лучших работников скорой помощи определили в Подмосковье
Итоги конкурса профмастерства подвели на Московской областной станции скорой помощи. Лучшие врачи, фельдшеры, медсестры и медбратья получили денежные премии.
«Конкурсы профессионального мастерства проводятся для того, чтобы поддержать лучших сотрудников. Ранее мы уже отметили проявивших себя водителей скорой помощи и диспетчеров, теперь настала очередь медицинских специалистов — врачей, фельдшеров, медбратьев и медсестер», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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По итогам конкурса определили победителей и призеров в каждой номинации — в общей сложности девять человек.
Врачи получили премию в размере от 100 до 130 тысяч рублей, фельдшеры от 60 до 120 тысяч, а медсестры и медбратья — от 50 до 100 тысяч рублей.
Главный детский госпиталь Подмосковья достроят к июню следующего года, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Продолжается активный набор врачей, преимущественно по узким и уникальным специальностям.
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