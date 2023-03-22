Подмосковье 22 марта 2023, 09:22 Лучших работников сферы ЖКХ наградили в Мытищах

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День работников ЖКХ отметили в доме культуры «Яуза» в Мытищах. Лучшие работники коммунальной сферы получили дипломы и подарки от администрации городского округа.

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Получившие награды коммунальщики отметили, что важнее всего для них благодарность жителей округа, ведь отрасль ЖКХ затрагивает интересы каждого. Благодаря отлаженной работе в этом направлении возможно развитие экономики, социальной и промышленной сферы.

«От всей души хочу поздравить вас с этим замечательным профессиональным праздником. На самом деле это такие наиболее сложные отросли в нашем городском хозяйстве», — отметил первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи Олег Сотник.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что свыше шести тысяч подъездов на «наиболее чувствительных территориях» приведут в порядок в регионе в 2023 году.

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