Подмосковье 20 марта 2023, 10:14 Лучших работников сферы ЖКХ наградили в Химках

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Праздничный концерт ко Дню работника жилищно-коммунального хозяйства прошел в Химках. Лучших работников коммунальной сферы наградили на сцене театра «Наш дом».

Благодарственные письма за вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство городского округа Химки получили 19 работников, среди которых инженеры, слесари, сантехники, электромонтеры, дворники, водители спецтехники и другие.

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«В нашей коммунальной сфере заняты более пяти тысяч человек. Они держат под контролем состояние всей территории нашего округа, а это почти 26 тысяч гектаров площади, обслуживают многоквартирные дома, поддерживают чистоту улиц и дворов, ремонтируют инженерные сети, проводят благоустройство. Это огромный труд, который требует внимания и уважения», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский на мероприятии поблагодарил работников ЖКХ за добросовестную и качественную работу.

Торжественная церемония награждения завершилась праздничным концертом с участием творческих коллективов округа и эстрадной певицы Натали. Звезда поздравила гостей мероприятия и исполнила свои хиты.

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