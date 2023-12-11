Подмосковье 11 декабря 2023, 15:47 Лучших работников сферы образования наградили в Подмосковье Министерство образования МО

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В Красногорске наградили победителей конкурсного отбора на премию губернатора Московской области «Лучший по профессии». Об этом сообщили в министерстве образования региона.

В конкурсе поучаствовали 189 человек. Всех работников системы образования Подмосковья распределили по 20 номинациям.

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Награды вручил первый заместитель министра образования Артем Охрименко.

Лучшим руководителем дошкольной образовательной организации в номинации «Дебют» признали заведующую «Центром развития ребенка — детский сад № 6 „Колокольчик“» в Луховицах Инна Козлова. Лучшим заведующим детского сада в номинации «Преданность профессии» стала руководитель детсада № 8 в Красногорске Ирина Виноградова.

«Лучший руководитель дошкольной образовательной организации в номинации „Лучшая практика по созданию развивающей среды“ — Любовь Пахомова, заместитель директора СОШ № 30 (Балашиха)», — уточнили в ведомстве.

Также руководителей детсадов наградили в номинации «Школа полного дня». Помимо этого в аналогичных категориях удостоили наград директора школ Подмосковья. Помимо этого министерство добавило номинации «Цифровая школа», «Особые дети», «Сельская школа», «Билет в будущее» и другие.

Премию учредил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в 2015 году.

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