Лучших работников сельского хозяйства наградили в Подмосковье

Урожай убран, сезон завершен. Лучших работников сельского хозяйства Подмосковья в преддверии областного праздника наградили на торжественной церемонии. Среди отличившихся трактористы, доярки, механизаторы и директора крупных предприятий.

Источник фото: телеканал «360»

Они не привыкли давать интервью и каждый выход в свет — событие. Волнуясь, свою заслуженную награду получила Марина Солодова. Она придумала новую технологию увеличения поголовья. Сегодня Марина практически воспитывает 800 коров.

Почва, погода и техника — разумеется, важны, но ничего не будет работать без пахаря. В системе сельского хозяйства Подмосковья трудятся 110 тысяч человек. И каждый встает рано утром для родного региона. Говорить о заслугах можно долго, но здесь привыкли работать, поэтому в своей речи от поздравлений Андрей Воробьев сразу перешел к задачам.

«Министру говорю: мы должны все-таки обеспечить стабильный рост молока, должны коснуться миллионной отметки. Перелом наступил у нас, мы начали расти — это важно», — отметил Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы рост сельского хозяйства продолжался работать нужно с огоньком. Сергей Чупкин с раннего детства знает, что такое работа на земле. Дело родителей он вывел на новый уровень, и теперь он руководит компанией, которая поставляет запчасти для сельхозтехники по всей России. За свои заслуги мужчина получил Орден преподобного Сергия Радонежского, но даже после этого на вопрос о мечтах он отвечает скромно словами Терешковой.

«Надо не смотреть на жизнь сбоку, а надо по жизни с жизнью идти, поэтому в мои годы хотелось бы не уйти в сторону, а по жизни идти вместе с жизнью», — сказал Сергей Чупшев, генеральный директор АО «Мособлагроснаб» г. о. Подольск.

Они верят в науку, землю и добросовестный труд и каждый работают от души, чтобы настоящий фермерский продукт ждал на прилавке своего покупателя.