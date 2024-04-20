Подмосковье 20 апреля 2024, 12:10 Лучших работников поздравили в День труда в Наро-Фоминске Телеканал «360»

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В Наро-Фоминске отметили праздник труда главных тружеников округа. Мероприятие прошло в центральном Доме культуры «Звезда».

На празднике отметили сотрудников предприятий, образования, социальной сферы, торговли и жилищно-коммунального хозяйства.

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Особым гостем мероприятия стал депутат Госдумы, заслуженный артист России Денис Майданов. В качестве поздравления он исполнил для гостей свои песни.

В ходе мероприятия наградили самых активных участников городского округа. Особым вниманием отметили лучших работников бюджетной сферы, системы здравоохранения, культуры, спорта и искусства Наро-Фоминска.

В конце мероприятия для гостей праздника состоялся концерт с участием творческих коллективов центра досуга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий Московской области, которая пополняется каждый день.

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