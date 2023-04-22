Подмосковье 22 апреля 2023, 17:42 Лучших работников отметили в День труда в Наро-Фоминске

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В Наро-Фоминске в День труда наградили лучших работников округа. На главную сцену городского Дома культуры «Звезда» поднимались передовики производств, предприниматели и сотрудники социальной сферы. Мероприятие дополнили праздничным концертом.

«Хотел бы поблагодарить вас за тот вклад, который вы вносите в экономику нашего округа», — поздравил награжденных глава Наро-Фоминска Роман Шамнэ.

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По его словам, после санкций в округе ожидали снижение экономических показателей. Однако рост промышленности Наро-Фоминска составил 8% по сравнению с 2021 годом.

«Мы приросли в целом, у нас создавались новые рабочие места. Но самое главное — ни одно предприятие не остановилось, а только увеличило свою экономическую активность», — добавил Шамнэ.

Среди награжденных оказалась семья Сазановых. Их общий трудовой стаж составляет 115 лет. Татьяна Гринько продолжает семейную традицию в третьем поколении — женщина уже 25 лет работает в селятинской школе № 1.

«Когда был объявлен конкурс „В труде рождаются герои“, то я решила, что внучка просто обязана написать о своей бабушке, которая показала достойный пример своей профессии, и мне хотелось, чтобы дочь равнялась на свою бабушку», — сообщила Гринько.

Праздник труда ввели в Московской области в 2007 году. Его отмечают в третью субботу апреля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил специалистов органов местного самоуправления Московской области с профессиональным праздником.

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