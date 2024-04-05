Подмосковье 05 апреля 2024, 10:58 Лучших работников культуры Воскресенска наградили к профессиональному празднику Телеканал «360»

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День работника культуры отпраздновали во Дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске. Глава округа Алексей Малкин наградил лучших сотрудников.

Работники культуры Воскресенска отметили свой профессиональный праздник творчески. В фойе Дворца культуры «Юбилейный» гостей встречали дамы в бальных платьях и фуршет, а после прошла торжественная часть и концертная программа.

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«Вы большие молодцы, спасибо вам за ваш труд! Не все понимают, что стоит за выступлением на сцене в выходные дни, когда все отдыхают. Это требуют огромной кропотливой подготовки, это тяжелый труд, творческое отношение и состояние души!» — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Благодаря слаженной работе сотрудников культуры в прошлом году в Воскресенске прошло порядка 10,5 тысячи праздников для детей и взрослых. В этом году планируют провести около 12 тысяч разноплановых мероприятий.

«В городском округе Воскресенск функционируют 56 учреждений культуры, каждое имеет свою направленность: библиотеки, концертные организации, театр, культурно-досуговые учреждения, детские школы искусств, парки. Несмотря на направленность, мы все работаем в едином культурном пространстве и делаем одно общее дело», — начальник Управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина.

Центром притяжения для жителей и гостей округа остаются парки. Совсем недавно в усадьбе Кривякино и в Москворецком парке отпраздновали Масленицу, а сейчас готовятся к программе «Лето в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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