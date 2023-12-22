Подмосковье 22 декабря 2023, 08:34 Лучших работников культуры по итогам 2023 года наградили в Дмитрове Телеканал «360»

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Итоги за 2023 год в сфере культуры подвели в Дмитрове. Лучшие работники получили награды на торжественной церемонии в концертном зале детской школы искусств.

Подводить итоги в преддверии Нового года уже стало традицией в Дмитрове.

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«Я хочу отметить, что мы попали в региональную программу и наш Центральный дворец культуры входит в топ-5 лучших учреждений Московской области. Совсем недавно мы подвели итоги независимой оценки качества наших учреждений. И Дмитровский драматический театр „Большое гнездо“ занял почетное 1-е место среди театров региона», — рассказала начальник Управления культуры, туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Заместитель главы администрации Дмитровского городского округа Оксана Котова вручила работникам благодарности Министра культуры России. Еще трое получили почетные звания заслуженного работника культуры Московской области и благодарственные письма губернатора.

«Мне есть чем гордиться, работая с такими людьми как вы», — отметила Оксана Котова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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