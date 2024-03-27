Подмосковье 27 марта 2024, 09:31 Лучших работников культуры наградили к профессиональному празднику в Наро-Фоминске Телеканал «360»

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День работников культуры с отметили в Центральном доме культуры «Звезда» в Наро-Фоминске. Именно здесь в 1996 году зародился этот праздник, который теперь празднуют по всей стране.

В фойе Центрального дома культуры «Звезда» выступили музыканты эстрадного духового оркестра «Аккорд». Они исполнили для гостей праздника зажигательные джазовые композиции.

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«Наро-Фоминск был первым в России, где в 1996 году был учрежден профессиональный праздник работников культуры. Потом за нами потянулась Московская область и вся Россия», — отметила заслуженный работник культуры России Ольга Тихонова.

Основные номера праздничной программы прошли на главной сцене. Там выступили артисты из всех учреждений культуры и школ искусств округа.

«Вы являетесь хранителями культурного кода России, вы из года в год сохраняете, приумножаете и передаете традиции, верования, культуру детям и взрослым. Вы несете свет и добро!» — добавила заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова.

Лучшим работникам сферы культуры вручили благодарственные грамоты от Московской областной думы, окружного Совета депутатов и администрации Наро-Фоминского городского округа.

«Сегодня, 25 марта, один из самых позитивных и красочных праздников — День работников культуры. Это праздник для большого количества людей, большого культурного сообщества нашей Московской области», — сказал заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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