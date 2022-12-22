Подмосковье 22 декабря 2022, 18:16 Лучших председателей советов жилых домов наградили в Подмосковье

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В Доме правительства Подмосковья подвели итоги областного конкурса «Лучший председатель совета многоквартирного дома». Лауреатов наградили глава регионального МинЖКХ Антон Велиховский и руководитель Ассоциации председателей советов МКД Юлия Белехова.

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Региональный конкурс среди управдомов проводят в Подмосковье на протяжении четырех лет по инициативе Ассоциации председателей советов МКД при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

«Хочу поблагодарить всех участников, поблагодарить Ассоциацию председателей советов многоквартирных домов за оказанную поддержку — как в проведении этого конкурса, так и за постоянное ежедневное сотрудничество с нашими управдомами. Нам крайне важно лично пообщаться с каждым участником конкурса и особенно с победителями, представившими лучшие реализованные ими практики в сфере ЖКХ в этом году», — сказал Антон Велиховский.

В ходе конкурса комиссия определила 27 номинантов на призовые места, из них девять лауреатов — по три в каждой номинации: категория «До 100 квартир в МКД», категория «От 100 до 300 квартир в МКД», категория «Более 300 квартир в МКД». Также в этом году было присуждено два специальных приза.

«Управдом — это ответственность, которую берут на себя люди сегодня, берут ее за дом, чтобы он был благоприятным для проживания, безопасным, и, конечно, очень важно показывать таких людей, награждать их обязательно, оценивать их труд», — отметила руководитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Юлия Белехова.

В МинЖКХ напомнили, что в середине декабря в регионе прошел восьмой ежегодный областной форум «Управдом». Его участники подвели итоги работы в 2022 году, обсудили текущие вопросы в сфере ЖКХ Подмосковья и обозначили векторы развития отрасли.

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