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    18 ноября 2021, 00:45

    Лучших поисковиков Подмосковья наградили в Мособлдуме

    Поисковикам Подмосковья вручили благодарственные письма в Мособлдуме

    Ирэна Вороник

    В Мособлдуме начала свою работу тематическая экспозиция, которую посвятили Дню поисковика Московской области. Посетителям представили десятки экспонатов, которые удалось отыскать волонтерам на территории Подмосковья.

    Лучших поисковиков Подмосковья наградили в Мособлдуме

    Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов отметил, что в прошлом созыве был принят важный для общества закон. Он утвердил некоторые знаковые даты для региона, среди которых обозначил и День поисковика Подмосковья.

    Это важно с точки зрения тех кровопролитных боев, которые шли в Великую Отечественную войну на территории Московской области, потому что именно здесь был остановлен враг

    Олег РожновЗаместитель председателя Мособлдумы

    Данный закон позволил поисковикам вести свою деятельность более активно и свободно. Например, дал волонтерам возможность пресекать раскопки в тех местах, где они запрещены. Отыскивать родственников павших в боях воинов, проводить мероприятия по воспитанию у молодого поколения духа патриотизма. Кроме того, документально было определено понятие самого поискового отряда.

    Председатель профильного Комитета Мособлдумы Линара Самединова добавила, что ежегодно становится все больше желающих принять участие в раскопках и поисках. Сейчас на территории Подмосковья работают двенадцать объединений и больше 40 поисковых отрядов. Количество волонтеров превышает две с половиной тысячи человек.

    «Сегодня некоторым мы вручили награды от Мособлдумы и сказали слова благодарности за их тяжелый, но очень важный труд», — отметила Самединова. Благодарственные письма от ведомства получили поисковики:

    • Александр Амелин — начальник Федерального штаба Всероссийского добровольческого молодежного общественного движения «За патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи „Волонтерская Рота Боевого Братства“»;

    • Антон Демидов — председатель Совета Федеральных Координаторов Всероссийского добровольческого молодежного общественного движения «За патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи „Волонтерская Рота Боевого Братства“»;

    • Дмитрий Дериенко — председатель местного отделения Российского военно-исторического общества в городе Протвино;

    • Андрей Кушнир — председатель Московской Областной Общественной организации «Поисковый отряд по сохранению и увековечению памяти погибших защитников Отечества „ГЕРОИ НЕБА“»;

    • Михаил Медведев — заместитель председателя Московской Областной Общественной организации «Поисковый отряд по сохранению и увековечению памяти погибших защитников Отечества „ГЕРОИ НЕБА“»;

    • Владимир Олейник — командир поискового отряда «Вымпел» Одинцовского городского округа;

    • Марат Хайрулин — заместитель директора по научно-исследовательской работе некоммерческого учреждения «Музей техники Вадима Задорожного», городской округ Красногорск.