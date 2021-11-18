Лучших поисковиков Подмосковья наградили в Мособлдуме

В Мособлдуме начала свою работу тематическая экспозиция, которую посвятили Дню поисковика Московской области. Посетителям представили десятки экспонатов, которые удалось отыскать волонтерам на территории Подмосковья.

Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов отметил, что в прошлом созыве был принят важный для общества закон. Он утвердил некоторые знаковые даты для региона, среди которых обозначил и День поисковика Подмосковья.

Это важно с точки зрения тех кровопролитных боев, которые шли в Великую Отечественную войну на территории Московской области, потому что именно здесь был остановлен враг Олег Рожнов Заместитель председателя Мособлдумы

Данный закон позволил поисковикам вести свою деятельность более активно и свободно. Например, дал волонтерам возможность пресекать раскопки в тех местах, где они запрещены. Отыскивать родственников павших в боях воинов, проводить мероприятия по воспитанию у молодого поколения духа патриотизма. Кроме того, документально было определено понятие самого поискового отряда.

Председатель профильного Комитета Мособлдумы Линара Самединова добавила, что ежегодно становится все больше желающих принять участие в раскопках и поисках. Сейчас на территории Подмосковья работают двенадцать объединений и больше 40 поисковых отрядов. Количество волонтеров превышает две с половиной тысячи человек.

«Сегодня некоторым мы вручили награды от Мособлдумы и сказали слова благодарности за их тяжелый, но очень важный труд», — отметила Самединова. Благодарственные письма от ведомства получили поисковики:

• Александр Амелин — начальник Федерального штаба Всероссийского добровольческого молодежного общественного движения «За патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи „Волонтерская Рота Боевого Братства“»;

• Антон Демидов — председатель Совета Федеральных Координаторов Всероссийского добровольческого молодежного общественного движения «За патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи „Волонтерская Рота Боевого Братства“»;

• Дмитрий Дериенко — председатель местного отделения Российского военно-исторического общества в городе Протвино;

• Андрей Кушнир — председатель Московской Областной Общественной организации «Поисковый отряд по сохранению и увековечению памяти погибших защитников Отечества „ГЕРОИ НЕБА“»;

• Михаил Медведев — заместитель председателя Московской Областной Общественной организации «Поисковый отряд по сохранению и увековечению памяти погибших защитников Отечества „ГЕРОИ НЕБА“»;

• Владимир Олейник — командир поискового отряда «Вымпел» Одинцовского городского округа;

• Марат Хайрулин — заместитель директора по научно-исследовательской работе некоммерческого учреждения «Музей техники Вадима Задорожного», городской округ Красногорск.