Лучших племенных животных выберут в деревне Орлово 24 июня

Выставка племенных животных «Звезды Подмосковья — 2022» состоится в 25-й раз. Предприятия региона представят лучших животных и выберут лучших работников по трем профессиям.

Мероприятие состоится 24 июня в деревне Орлово Ленинского городского округа. Выбирать будут не только лучших животных, но и специалистов по профессиям зоотехник, ветврач и селекционер. Главным призом станет автомобиль.

На прошлогодней выставке лучшей стала корова Форма 3514 предприятия АО «Предприятие «Емельяновка» из Озёр.

Подать заявку на участие и узнать подробную информацию можно на сайте АО «Московское» и администрации Ленинского округа.