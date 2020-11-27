Лучших педагогов выбрали в Воскресенске

В Воскресенске прошел муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Педагог года — 2021». В этом году его проводили заочно. Все этапы участники снимали на камеру.

К Наталье Павловой ученики бегут на урок, потому что занятия проходят нестандартно. Принцип работы учителя математики — не давать знания в готовом виде. Такой подход формирует у школьников креативное мышление. Неотъемлемая часть учебного процесса — гаджеты. Примеры ребята решают в интерактивной тетради.

Источник фото: телеканал «360»

«Мой стиль работы — я всегда открыта к новому, но не надо забывать старый опыт. Пересобрать пазлы, переложить — и уже получается новая картинка. Добавить туда элементы каких-то новых методик, естественно технологии, потому что мы растим детей XXI века, для них это естественная среда», — пояснила Наталья Павлова, учитель математики Лицея №22 города Воскресенск.

Помимо основной работы — уроки, проверка тетрадей, — на Наталью Павлову легла еще одна почетная обязанность: участие в конкурсе «Педагог года». Из-за пандемии он проводился заочно. Все этапы учителя снимали на камеру и отправляли жюри. Сейчас все конкурсные перипетии позади. Наталья Павлова стала победителем. Стать лучшей среди девяти конкурсантов помогла поддержка коллег и, конечно же, любимых учеников.

Еще один победитель конкурса — воспитатель Татьяна Оспенникова. Она занимается с особенными детьми. К таким малышам нужен специальный подход. Например, сенсорная интеграция — это контакт с предметами.

Источник фото: телеканал «360»

«Дети-аутисты очень любят работать с рисом. И когда мы вместе с ними опускаем ручки, то мы еще сверху можем посыпать на руку и проговорить, что это его руки», — пояснила Татьяна Оспенникова, воспитатель МБДОУ ЦРР детского сада №61.

Результат этих занятий — победы воспитанников. Одни начинают говорить, другие учатся орудовать ложкой. Именно дети и вдохновили Татьяну принять участие в конкурсе, где из восьми участниц она стала победителем.

Награждение победителей и призеров конкурса профессионального мастерства состоится 4 декабря. Педагогов ждут традиционные пеликаны, подарки и дипломы.