Забота и вера в каждого ученика. Лучших педагогов выбрали в Подмосковье

В Московской области выбрали лучших педагогов. В регионе прошел конкурс «Любимый учитель». В номинации для педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, победила Инна Теряева — учитель русского языка и литературы из Наро-Фоминска. С ней познакомилась съемочная группа «360».

Инна Теряева работает в Наро-Фоминской школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Осенью она стала участницей регионального конкурса «Любимый учитель» и дошла до финала. Говорит, это у нее в крови. Мама, папа, бабушки — все преподавали.

Ее воспитанники с виду обычные дети. Повторяют домашнее задание и оживленно общаются на переменах. На самом деле к каждому учителя долго выстраивали подход. У этих мальчишек и девчонок задержка в развитии.

«Наши дети нуждаются в заботе, во внимании, потому что часто они этого не добирают в своих семьях. Зачастую наши педагоги и заменяют детям семьи», — сказала Инна Теряева.

Учитель старается сделать так, чтобы воспитанники минимально отличались от здоровых сверстников. Инна занимается с ними творчеством, волонтерством и отправляет на научные конкурсы.

«Она мне помогает разговаривать. Мне надо говорить выразительно, чтобы люди прочувствовали, что я говорю, и представляли», — сказал ученик МБОУ «Наро-Фоминская школа для обучающихся с ОВЗ» Александр Анцыферов.

Инна Теряева отмечает: хочет, чтобы дети в первую очередь были людьми. И чтобы другие люди считали их не изгоями, а полноценными членами общества.

Источник фото: телеканал «360»

В будущем у этих детей не так много альтернатив. После девяти классов спецшколы — коррекционный колледж, где предлагают всего две профессии: маляр-штукатур и озеленитель. Но Инна Владимировна верит в каждого своего ученика.

В свою победу на конкурсе она верила до последнего. Но в то же время отмечала: в регионе очень много достойных педагогов, которые заслужили эти награды.

«Быть в наше время любимым учителем — это дорогого стоит. Это надо после того, что от вас требуют, найти время, желание, а главное — эмоциональные ресурсы», — подчеркнула на награждении Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области.

О победе Инны Теряевой в конкурсе объявили в самом конце церемонии. Главный приз — поездка с классом на экскурсию в Москву. А наша героиня сразу после получения заветного диплома позвонила маме одного из учеников, чтобы поделиться радостью и поблагодарить за поддержку.

Дома победительницу ждет семья — муж и трое детей. Они готовят маленький праздник. Именно маленький, потому что еще нужно успеть подготовиться к завтрашним занятиям.