Подмосковье 19 июня 2023, 13:50 Лучших педагогов дополнительного образования наградили в Подмосковье Победитель конкурса Елена Толкачева / Министерство образования Московской области

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Итоги регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы допобразования «Сердце отдаю детям» подвели в Подмосковье.

«За звание лучшего в этом году боролись более 300 педагогов дополнительного образования из 44 городских округов. В финал конкурса вышли 37 участников», — сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн.

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Участники конкурса соревновались в девяти номинациях. Для специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями и начинающих педагогов подготовили отдельные номинации.

По словам министра, победителем регионального этапа стала педагог допобразования из Дубны Елена Толкачева. Она будет представлять регион на федеральном уровне. Первый тур следующего этапа пройдет 16 июля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о доплатах педагогам лучших школ искусств и колледжей. Средний уровень доплат составит от пяти до 53 тысяч рублей. По словам главы региона, это важная мотивация.

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