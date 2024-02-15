Подмосковье 15 февраля 2024, 21:35 Лучших операционных медсестер наградили по случаю профессионального праздника в Балашихе Московский областной онкологический диспансер

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Лучших операционных медицинских сестер Московского областного онкологического диспансера наградили. Церемония прошла по случаю международного профессионального праздника, который отмечается 15 февраля.

Главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов подчеркнул важность роли операционной медицинской сестры. Они является незаменимыми помощниками, от чьего мастерства зависят результаты хирургических вмешательств.

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«Слаженность действий, быстрота реакции, четкое выполнение указаний хирурга, отсутствие паники — все это составляющее одной цели — быстрого выздоровления пациента», — добавил Владимир Асташов.

Московский областной онкологический диспансер является учреждением третьего уровня, которое предоставляет современную специализированную помощь пациентам, включая высокотехнологичное лечение, хирургию, химиотерапию, радиотерапию и паллиативную помощь для взрослых и детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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