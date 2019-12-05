Лучших молодых учителей Подмосковья назвали в Красногорске

Пусть в силу молодости они не умеют завязывать пионерский галстук, но они по-своему тоже пионеры, ведь они осваивают новые методики обучения. Учителя со всей области приехали на форум молодых педагогов, и девять из них стали обладателями премии «Педагогический дебют».

Источник фото: телеканал «360»

На форуме преподавателям пришлось поучиться. Призеры всероссийского конкурса «Учитель года» приготовили несколько лайфхаков, как увлечь детей и дать понять, зачем все это нужно. Предлагали петь песни военных лет на уроке истории или рассматривать старые фотографии.

Так, знаменитое фото Эйнштейна, например, будет полезным как на уроке физики, так и во время изучения мировой художественной культуры. Историю о том, как ученый позировал на своем дне рождения, а потом рассылал открытки с этим изображением друзьям дети точно будут помнить, как и изученный с этим материал.

Вместо скучных докладов преподаватели приготовили целые творческие номера. И после таких ярких выступлений участники учились актерскому мастерству, ведь это ключ к успеху в работе с детьми. Приемами поделились артисты театральной студии.

Источник фото: телеканал «360»

В конце мероприятия свои награды получили девять лучших молодых педагогов региона.

«Впечатления просто потрясающие. Я сегодня была очень рада выходить на сцену, получать цветы. Это было очень волнительно», — поделилась эмоциями Екатерина Зайцева, преподаватель гимназии № 4 (Химки).

Среди призеров есть и мужчины. Пока у российского образования все-таки женское лицо, но с каждым годом молодые люди идут в учителя все активнее и в этом во многом заслуга властей региона.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня область активно помогает молодым педагогам — предусмотрены дополнительные выплаты и губернаторская программа при приобретении жилья. Так, учитель может выбрать квартиру в ипотеку, например, за три миллиона, а заплатить только проценты.

«Из трех миллионов полтора за него платит Московская область сразу как первоначальный взнос. Оставшиеся полтора миллиона тоже платит Московская область в течение 10 лет. Учитель платит только процент с этих полутора миллионов», — объяснила Ирина Каклюгина, министр образования Московской области.

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Все время форума за своих преподавателей переживали дети. Педагоги признаются, что постоянно с ними переписывались, отвечая на вопросы и поздравления.