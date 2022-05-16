Лучших молочных коров определили в Подмосковье

Итоги бонитировки крупного рогатого скота за 2021 год подвели в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

При бонитировке проводят комплексную оценку животных по породности, происхождению, продуктивности, развитию, экстерьеру, конституции, качеству потомства, свойствам молокоотдачи коров, а также учитывают воспроизводительную способность животных.

По итогам комплексной оценки лучшей коровой стала буренка голштинской породы, принадлежащая ООО «ТиЭйч — Рус Милк Фуд» из Волоколамска. За 305 дней от нее было получено 23125 килограммов молока жирностью 3,69%.

Источник фото: телеканал «360»

В черно-пестрой породе максимально продуктивной коровой стала Колодка Джаг из АО «Воскресенское», продуктивность которой 15 842 килограммов молока с содержанием жира 4,03%.

Источник фото: телеканал «360»

Лидер айрширской породы — корова Меппи из ОАО «Боково» с надоем 12 629 килограммов молока жирностью 3,72%.

«Московская область является одним из основных производителей продукции животноводства в Российской Федерации. Отрасль молочного скотоводства представлена в 100 сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в 36 муниципальных районах и городских округах. По результатам бонитировки 96,7% животных были отмечены высшими породными классами: элита и элита-рекорд. Все это напрямую влияет на качество производимого молока в области», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Всего на территории Подмосковья насчитывается порядка 100 тысяч коров. В настоящее время в регионе разводятся коровы 11 видов. Наиболее многочисленной является голштинская порода, которая представлена в 63% хозяйств. Следующими по популярности в Московской области стали коровы черно-пестрой, холмогорской и айширской пород.

Московская область занимает второе место по производству молока в хозяйствах всех категорий среди субъектов Центрального федерального округа РФ.

СВ данный момент на территории Подмосковья работают 15 племенных заводов и 23 племенных репродуктора по разведению крупного рогатого скота молочного направления. Для повышения продуктивности крупного рогатого скота используют быков-производителей с высоким генетическим потенциалом. Племенной молодняк Московской области пользуется большим спросом у сельхозпроизводителей внутри региона и за его пределами.