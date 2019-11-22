Лучших мам Подмосковья наградили в Доме правительства в Красногорске

В Доме правительства Московской области прошла церемония награждения мам Подмосковья. Андрей Воробьев поздравил всех с наступающим Днем матери и вручил подарки лауреатам конкурса «Мама Подмосковья».

Губернатор поблагодарил женщин за их колоссальный труд и отметил, что современная мама — это не только дом, семья, быт, но и активная социальная позиция — будь то собственный бизнес или благотворительная программа.

Источник фото: телеканал «360»

В свою очередь, мамы говорили о программах поддержки и возможности самореализации благодаря ним.

Источник фото: телеканал «360»

День матери: история, традиции, как празднуют в России Подробнее

Для собравшихся выступил заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Дюжев.

Международный праздник в честь матерей в России отмечают в последнее воскресенье ноября, начиная с 1998 года. Таким образом, День матери в этом году пройдет 24 ноября.