  • Лучших мам Подмосковья наградили в Доме правительства в Красногорске

    22 ноября 2019, 15:13

    Анастасия Максимовских, Екатерина Малашенко

    В Доме правительства Московской области прошла церемония награждения мам Подмосковья. Андрей Воробьев поздравил всех с наступающим Днем матери и вручил подарки лауреатам конкурса «Мама Подмосковья».
    Лучших мам Подмосковья наградили в Доме правительства в Красногорске | Изображение 1

    Губернатор поблагодарил женщин за их колоссальный труд и отметил, что современная мама — это не только дом, семья, быт, но и активная социальная позиция — будь то собственный бизнес или благотворительная программа.

    Лучших мам Подмосковья наградили в Доме правительства в Красногорске | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    В свою очередь, мамы говорили о программах поддержки и возможности самореализации благодаря ним.

    Лучших мам Подмосковья наградили в Доме правительства в Красногорске | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    День матери: история, традиции, как празднуют в России

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