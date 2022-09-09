Лучших лесников 2022 года определили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 23:45 Поделиться Telegram

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Viber Лучших лесников 2022 года определили в Подмосковье

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На территории Виноградовского лесничества в Московской области в преддверии профессионального праздника «Дня работников леса» традиционно прошел ежегодный смотр-конкурс на звание «Лесник года».

В соревнованиях лесников приняли участие 19 лучших специалистов Московской области — представители лесничеств ГКУ МО «Мособллес», которые состязались в теоретических и практических испытаниях.

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«Сегодня все участники выложились на 100%. У кого-то получилось лучше и им мы вручаем заслуженные награды. Такие мероприятия повышают наше мастерство, наш профессионализм. Молодые специалисты перенимают навыки у более опытных коллег. Мы обязательно будем расширять этот конкурс, менять формат, делать историю массовой с привлечением молодежи, детей. Лесные профессии интересны и показать, чем занимаются лесничие, что они умеют и как выглядит профессия в современном мире — наша с вами цель», — обратился к коллегам председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

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Участники конкурсов демонстрировали свои знания в области лесного законодательства, а также в части охраны лесов от пожаров, защиты и воспроизводства лесов.

Кроме того, конкурсанты состязались в практических испытаниях по изготовлению деляночных столбов и искусственных гнездовий, разведению костров и тушению условных пожаров, а также показывали свои умения в работе с буссолью, владение техникой посадки саженцев с открытой корневой системой, с помощью глазомера определяли состав и полноту насаждения на лесном участке.

Победителями конкурса «Лесник года-2022» стали:

1 место — Алексей Казанин (филиал «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес»).

2 место — Владимир Галкин (Шатурский филиал ГКУ МО «Мособллес»).

3 место — Павел Макаров (Ступинский филиал ГКУ МО «Мособллес»).

По окончании конкурса все желающие — участники и гости — смогли проверить свои навыки владения ручной бензопилой и поучаствовать в соревновании на самый тонкий срез бревна. В этом состязании безоговорочную победу одержал Алексей Илларионов из Бородинского лесничества — его результат стал лучшим. Средний параметр по тонкому спилу составил семь мм.

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