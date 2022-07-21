Лучших кадастровых инженеров наградили в Подмосковье

Почетные грамоты вручили 43 кадастровым инженерам Подмосковья на конференции в Доме правительства. Мероприятие приурочили к их профессиональному празднику, который состоится 24 июля. В нем приняли участие около 100 специалистов.

Источник фото: телеканал «360»

Зампред правительства Анна Кротова рассказала, что Подмосковье стало лидером по количеству кадастровых инженеров. В регионе трудятся более пяти тысяч специалистов. Благодаря их работе в 2021 году на учет поставили более 85 тысяч зданий с налоговым потенциалом 470 миллионов рублей.

«С начала этого года поставили на учет уже почти 44 тысячи объектов на общую сумму свыше 186 млн рублей», — добавила Кротова.

Почетные грамоты Минимущества получили 27 инженеров, БТИ — 16 специалистов. На конференции также обсудили изменения в законодательстве в кадастровой сфере и обсудили цифровизацию работы с населением по дачной амнистии.

Глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова отметила, что у кадастровых инженеров большой объем работы и они делают важное дело.

В этом важном и востребованном деле нужен профессионализм, невероятная точность и, конечно же, неравнодушие Наталья Адигамова

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