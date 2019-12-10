Лучших юных художников выбрали в Подмосковье. Они рисовали иллюстрации к французским сказкам

В Музее «Новый Иерусалим» подвели итоги конкурса «Юный художник Подмосковья». В этом году дети боролись за звание лучшего иллюстратора к французским народным сказкам Эльзаса.

Ваня Ништун трудился над своей картиной не один месяц. Даже представить не мог, что когда-то его рисунок станет настоящей иллюстрацией к книге сказок. Его картина в полном размере украшает зал одного из крупнейших музеев России — Новоиерусалимского. Таким может похвастаться далеко не каждый взрослый художник. Ване всего 10 лет.

Источник фото: телеканал «360»

«Я, конечно, очень был рад и никак не ожидал от себя такого. Был доволен результатом и собой, думаю, это не последняя моя картина, которая окажется в книжке», — отметил юный художник.

Источник фото: телеканал «360»

В конкурсе «Юный художник Подмосковья» приняли участие более тысячи ребят. Задание не из простых: сделать иллюстрацию к сказкам народов Эльзаса. Одно дело — создать картину, другое — передать уникальность и национальные особенности страны, в данном случае — далекого княжества во Франции.

Из тысячи конкурсантов выбрали лишь 40 победителей. Лучших выбрали представители благотворительного фонда «Исток», Ассоциации российских дипломатов, Международного союза художников, министерств культуры и образования Подмосковья.

«Конкурс был довольно высокий, практически как в вуз, поэтому те дети, которые сегодня победили — это действительно талантливые дети», — отметила исполнительный директор Международного союза педагогов-художников Марина Астафьева.

Источник фото: телеканал «360»

Для некоторых участников — это не просто победа, а путевка в жизнь. Ведь многие из них мечтают, что когда вырастут, станут иллюстраторами. Об этом подумывает и художник Ваня Шатун. Он уверен, что эта иллюстрация к книге не последняя. И уже готовятся к участию в следующем конкурсе. Организаторы уже сейчас раздумывают над тем, чтобы в предстоящем году создать иллюстрации для сказок, которые связаны с Подмосковьем.