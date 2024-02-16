16 февраля 2024, 12:01
Лучших исполнителей конкурса патриотической песни наградили в техникуме в Луховицах
Региональный конкурс патриотической песни «Героям Отечества посвящается» завершился в аграрно-промышленном техникуме в Луховицах. В нем участвовали 27 солистов и 11 вокальных коллективов из образовательных учреждений региона.
Как рассказали в министерстве образования Подмосковья, лучшими солистами стали студенты Луховицкого аграрно-промышленного и авиационного техникумов, а также аграрного колледжа Коломны, колледжей Воскресенска и Ногинска, Орехово-Зуевского и Павло-Посадского техникумов и Подольского колледжа имени Никулина.
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В номинации «Вокальные коллективы» выиграли команды Луховицкого аграрно-промышленного техникума, Одинцовского техникума, Воскресенского Ногинского и Раменского колледжей, а также колледжа «Подмосковье».
Жюри возглавила лауреат международных и всероссийских вокальных конкурсов и почетный работник среднего профессионального образования Надежда Кольцова.
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