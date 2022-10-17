Лучших инспекторов ГУСТ выберут в Подмосковье | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 17:26 Лучших инспекторов ГУСТ выберут в Подмосковье

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Главное управление содержания территорий выберет лучших сотрудников ведомства по итогам третьего квартала года. Их отметят на мероприятии 19 октября в Одинцове.

На встрече не только подведут итоги года, но и наметят цели на последний квартал 2022 года. Сотрудники ГУСТ обсудят основные критерии и показатели эффективной работы, рассказала глава организации Светлана Аипова.

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«Подведение итогов — хорошая возможность поощрить лучших сотрудников, а также оптимизировать работу в будущем и обменяться опытом», — заявила она.

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На встрече также пройдет дискуссия по вопросам умных камер и совместных мероприятий с другими ведомствами. Светлана Аипова добавила, что недочеты важно замечать и ликвидировать до того, как на них обратят внимание жители.

«Нужно выявить возникающие проблемы и найти решения: предупреждающая работа с коммунальными предприятиями и муниципалитетами — основа в этом направлении», — сказала она.

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