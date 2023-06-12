Подмосковье 12 июня 2023, 12:25 Лучших игроков матча проекта «Выходи во двор» определили в Люберцах Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Второй матч летнего сезона проекта «Выходи во двор» состоялся 11 июня в Люберцах. Матч завершился победой звездной команды со счетом 7:5. В этот день болельщики впервые выбрали лучших игроков встречи, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Большинство голосов зрители отдали игроку любителю из Люберец Дмитрию Кудиинову, а в команде «Легенд» болельщики выделили Егора Титова.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил максимально задействовать школьные стадионы, сегодня здесь много детей, улыбок, отличного настроения. Мы рассчитываем в этом сезоне провести 10 матчей в рамках проекта», — заявил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

В состав звездной команды вошли Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Евгений Алдонин, Дмитрий Вязьмикин и Александр Филимонов и Дмитрий Истинов. Тренером коллектива выступил обладатель Кубка страны Валерий Гладилин. Комментировали встречу Олег Жолобов и Виктор Гусев.

«Видно, что на поле много быстрых мальчишек, по-спортивному агрессивных. Время покажет, станут ли они футболистами. Но чем больше будет площадок во дворах и таких проектов, тем больше будет интерес к футболу у детей», — сообщил Тихонов.

Второй летний сезон проекта «Выходи во двор» открылся в Краснознаменске, где профессионалы обыграли любительскую сборную со счетом 6:4. Следующая игра состоится 17 июня в Кашире.

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