Подмосковье 18 марта 2024, 12:42 Лучших хореографов наградили в Лобне по итогам танцевальных баттлов Медиасток.рф

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Танцевальные баттлы для детей и подростков прошли в Лобне. Ребята соревновались в номинациях contemporary и all styles. Лучшие из них получили памятные награды.

Баттлы проводились в трех категориях по возрасту и уровню мастерства среди детей от шести до 13 лет и старше. Оценивали выступления участников победительница детского проекта «Танцы на ТНТ» Арина Куликова, хореограф-постановщик Олимпийских игр в Сочи Алексей Кот и премьер Большого театра Дмитрий Смилевский.

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Организаторами мероприятия выступили студия «Дом танца» и администрация городского округа Лобня. Лучшие танцовщики баттла получили памятные награды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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