Лучших хлебопеков для сборной Wоrldskills Russiа выбрали в колледже «Подмосковье»

В конце ноября на базе колледжа «Подмосковье» состоялись отборочные соревнования в сборную России по компетенции «Хлебопечение».

В отборе приняли участие молодые люди в возрасте от 15 до 19 лет. Кандидаты ознакомились с техническим описанием компетенции и конкурсным заданием, заполнили анкету.

Очный этап отбора прошел с 23 по 25 ноября 2019 года на базе колледжа «Подмосковье». Конкурсанты приехали из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Чебоксар и, конечно же, Лобни и Клина. Кандидаты в сборную России продемонстрировали высокий уровень подготовки.

Лучшие пекари будут зачислены в сборную, из состава которой определят участников международных соревнований, включая первенство мира WorldSkills Shanghai 2021, а также европейские чемпионаты EuroSkills Graz 2020 и EuroSkills St. Petersburg 2022.

В России движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов страны и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров. На международных соревнованиях по профессиональному мастерству наша страна ежегодно подтверждает мировое лидерство.

На 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 национальная сборная России заняла 2-е место в общекомандном зачете, завоевав 14 золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали, а также 25 медальонов за профессионализм, один из которых взяла участница сборной по компетенции «Хлебопечение» Дарья Мальцева.