Подмосковье 07 июля 2023, 16:57 Лучших газовщиков определили в Подмосковье РИА «Новости»

Читать 360tv в

Конкурс профессионального мастерства «Мособлгаз Skills 2023» прошел в Ступине. За звание лучших газовщиков боролись более 100 специалистов.

Мастерство участников оценивали независимые эксперты. Участники соревновались в одиночных и командных категориях.

Реклама

Отличившихся представителей профессии выбирали по нескольким номинациям. Свои навыки продемонстрировали проектировщики, машинисты экскаватора, электрогазосварщики, бригады аварийно-диспетчерского участка и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».