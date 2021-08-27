Лучших газовиков выбрали в Подмосковье

В Московской области прошел конкурс среди газовиков. Лучших специалистов выбирают восьмой год подряд. Соревнования провел «Мособлгаз», Об этом рассказали в пресс-службе компании.

В Подмосковье завершился восьмой ежегодный конкурс профессионального мастерства «Мособлгаз Skills-2021». Лучших специалистов выбирали среди работников предприятия, которые участвуют в реализации губернаторской программы и президентского проекта по социальной газификации.

Оценивало работу конкурсантов жюри из 100 независимых экспертов. Газовики выполняли задания по нескольким дисциплинам.

Победителей определили в 13 одиночных и двух бригадных номинациях, среди которых: «лучший проектировщик», «лучший электрогазосварщик», «лучшая бригада аварийно-диспетчерского участка» и другие.

Основная цель конкурса — это повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников «Мособлгаза». Это нужно, чтобы успешно выполнить поставленные задачи по социальной газификации, губернаторской программе и кампании по безопасному использованию газового оборудования.

На конкурсе применяли передовые практики по стандартам международных соревнований среди профессионалов WorldSkills.

«Почти тысяча человек приняли участие в конкурсе профессионального мастерства, и сегодня мы награждаем лучших из лучших. Ваша ежедневная работа приносит тепло в дома тысяч жителей Подмосковья. В этом году перед нами поставлены серьезные задачи: техническое обслуживание и президентский проект. Коллеги, благодарю вас за высокий уровень профессионального мастерства», — отметил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.