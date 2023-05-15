Подмосковье 15 мая 2023, 15:38 Лучших экспортеров 2022 года назвали в Подмосковье Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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В регионе подвели итоги конкурса «Экспортер года Московской области» по результатам деятельности компаний за 2022 год. Об этом сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Конкурс провел Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области при содействии министерства инвестиций, промышленности и науки региона и Российского экспортного центра (РЭЦ). Мероприятие стало частью национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Конкурс считается региональным этапом всероссийской премии «Экспортер года».

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«В числе участников конкурса по итогам деятельности за 2022 год оказались десятки подмосковных компаний: представители МСП и крупного бизнеса из различных городских округов», — заявила Зиновьева.

Победителей среди компаний малого предпринимательства разделили по таким категориям, как «Экспортер года в сфере высоких технологий», «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса» и другие.

Производитель акриловых полимеров из Мытищ ООО «Харц Лабс Дистрибьюшен» стал «Экспортером года в сфере высоких технологий». В сфере промышленности лучшей признали компанию «ТПК „Зедекс“», которая делает композитные материалы и полимеры. Вторыми в этой номинации стали предприятия из Мытищ и Бронниц — «Интерсэн-Плюс» и «Зэт Энерго». Третье место заняла компания из Серпухова ООО «Никатор».

В сфере готового производства лучшей стала компания «Европродукт», а лучшей женщиной-экспортером — Юлия Лебедева. Девушка работает на предприятии «Нимбус» в Мытищах.

Среди крупных компаний победителей определили в шести номинациях. Экспортером года в сфере промышленности признали компанию «ХК Элинар», в машиностроении — «ЭЗТМ».

Церемонию награждения проведут позже.

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