Подмосковье 23 мая 2023, 15:19 Лучших баскетболистов наградили на закрытии сезона в Мытищах

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Лучших баскетболистов наградили в Мытищах. Юные спортсмены отпраздновали закрытие сезона в молодежном центре «Импульс».

Лучших баскетболистов по итогам года наградили кубками и медалями, а в перерыве ребята выступили на сцене с творческими номерами. Сегодня в спортшколе олимпийского резерва в Мытищах учатся более 600 человек.

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команда Вики. И, кажется, иначе быть не могло. СНХ ФАЙЛ 0086 ВИКТОРИЯ БОЛЬШАКОВА воспитанница «Спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу» Сама

Среди награжденных — Виктория Большакова. Она третий год подряд была признана лучшим игроком. Ее команда выиграла золотую медаль на турнире Центрального федерального округа по баскетболу

«Мы находимся всегда в топе команд, которые играют в финале Центрального федерального округа. <…> В этом году [команды] четырех возрастов уехали на финал России», — рассказал директор «Спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу» Алексей Годзинский.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры региона.

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