Подмосковье 10 августа 2023, 09:20 Лучших аграриев наградили на молочном фестивале в Луховицах Unsplash

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Фестиваль «Молочная пойма» прошел в Луховицах. На празднике отметили передовиков производства. Трактористам, животноводам, бригадирам и дояркам вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

Гости фестиваля «Молочная пойма» поучаствовали в работе интерактивных площадок и мастер-классах. Также устроили соревнование между учреждениями культуры. Участники конкурса посвящали коровам песни, стихи и творческие номера.

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Градообразующим предприятием Красной поймы является племзавод — одно из крупнейших предприятий по производству молока в России. Он работает уже более 90 лет.

«Предприятие является лидирующим не только в Московской области, а входит в двадцатку лучших предприятий Российской Федерации входит. Показатели растут ежегодно. В этом году ожидаем, <…> что перешагнем надои в 10 тысяч на одну корову», — отметил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Для работников сельского хозяйства началась горячая пора — идет заготовка кормов. Уже собрано более 40 тысяч тонн сенажа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что главной задачей прошедшего гастрономического фестиваля в Истре стала максимальная поддержка аграриев и диалог с ними.

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