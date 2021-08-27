Руины с величественной историей. Где найти лучшие заброшенные усадьбы в Подмосковье
Подмосковье богато местами, где сохранились усадьбы, привлекающие туристов былым величием. Сегодня они заброшенные, но когда-то в этих стенах кипела жизнь и проводили торжественные церемонии. А теперь любой желающий может отправиться на поиски этих особняков и сделать уникальные фотографии.
Топ-15 мест в Подмосковье, о которых знает далеко не каждый, опубликовали на портале welcome.mosreg.ru. Мы расскажем о некоторых из них.
Усадьба Петровское-Алабино
В селе Петровское таятся руины усадьбы, от которой остались лишь стены с колоннами и флигели.
Архитектурный облик в стиле классицизма сформировался в конце XVIII века. Главный дом был двухэтажным — с куполом и колоннами.
Усадьба утопала в зелени: вокруг находился парк, а тропинки вели к реке.
Где находится: село Петровское в Наро-Фоминском округе, Заводская улица
Усадьба Отрада-Семеновское
Усадьба, основанная графом Владимиром Орловым в конце XVIII века, находится в селе Семеновское.
В прежние времена это был роскошный дом, возвышавшийся на два этажа. Вид из окон открывался на парк с беседками и скульптурами.
Однако в советские годы это место занимали то школа НКВД, то пионерские лагеря и не только. На территории парка была охраняемая резиденция для Иосифа Сталина.
Сегодня попасть на территорию усадьбы сложно. Вокруг нее забор, а сама она находится под охраной.
Где находится: городской округ Ступино, село Семеновское
Усадьба Пущино-на-Наре
Еще одно место, судьба которого была разной в годы князей Вяземских и в советское время, — усадьба Пущино-на-Наре.
Это архитектурный ансамбль в стиле русского классицизма. Построили его князья Вяземские.
Когда-то здесь были господский дом, четыре флигеля, фонтан и липовые аллеи. В советские годы усадьбу использовали как общежитие для рабочих.
«Она окружена забором, но со сторожем можно договориться о проходе на территорию за атмосферными фотографиями», — рассказали на портале welcome.mosreg.ru.
Где находится: городской округ Серпухов, деревня Пущино
Усадьба Быково
Одна из самых красивых старинных усадеб в Подмосковье — Быково. Она находится в Раменском округе.
Первые упоминания о ней, по некоторым источникам, были еще в XIV веке.
Сюда туристы приезжают за элегантными фотографиями на фоне церкви Владимирской иконы Божией Матери, которую построили в стиле русской готики. У храма асимметричные башни со шпилями и стрельчатыми арками.
Где находится: Раменский городской округ, село Быково
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