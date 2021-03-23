Лучшие врачи Подмосковья приехали в Видное, чтобы помочь со сложными случаями

Лучшие врачи Подмосковья приезжают в больницы округов, чтобы помочь местным медикам разобраться в трудных случаях. Объезды проходят в рамках проекта «Доступная кардиология». На этот раз врачи посетили в Видное.

Главный детский кардиолог Подмосковья Альфия Дроздова провела прием в Видном. Врач осмотрела тяжелых больных, в частности подростка с учащенным сердцебиением.

Артур и его мама уже год не знают, почему у мальчика сердце бьется с бешеным ритмом.

«В прошлом году, в мае, как раз в пандемию, подошел ко мне: „Мама, болит грудь“. Я руку приложила, а сердце тарабанило, как ненормальное, я решила посчитать, насчитала около 135 ударов в минуту, и это продолжалось не на протяжении 5–10 минут, а весь день», — рассказала Елена Козырянц, мать мальчика.

Местные врачи не могли точно сказать, что происходит с мальчиком. Ему делали УЗИ, кардиограмму, врачи пожимали плечами и ставили диагноз «тахикардия». Но у парня диабет, потому родители боялись, что все может быть гораздо серьезнее. Когда узнали, что в рамках проекта «Доступная кардиология» пройдет бесплатный прием, сразу записались.

Проект «Доступная кардиология» путешествует по Подмосковью с 2019 года. Начинали с отдаленных территорий, ведь там пациентам тяжелее добираться до крупных столичных клиник. Задача проекта — помочь местным врачам разобраться с трудными случаями, а заодно понять общую картину: чем чаще всего болеют дети, где не хватает специалистов и как можно улучшить работу поликлиник. Прием — одновременно и мастер-класс, во время обследования главный кардиолог дает рекомендации докторам.

«Когда ты остаешься один на один с пациентом, каждый доктор, который работает, мы понимаем, что в данный момент возникает куча проблем, и хочется кому-то позвонить и посоветоваться, есть какие-то нюансы, о которых в книжках не прочитаешь, а мы в силу работы в этом сегменте хотим поделиться с коллегами», — пояснила Альфия Дроздова, главный детский кардиолог Минздрава Московской области.

После осмотра и короткого опроса доктор вынес вердикт: сердечно-сосудистая система Артура не поражена, это было временное осложнение, связанное с хронической болезнью. Парню нужно срочно снижать уровень сахара.

После приема всех тяжелых пациентов главный детский кардиолог читает лекции местным специалистам. В Видном, например, говорили о наблюдении детей с пороком сердца. Такое заболевание встречается у шести из тысячи маленьких пациентов, их успешно оперируют, а задача лечащего врача — правильно наблюдать. Проект «Доступная кардиология» путешествует раз в месяц, в этом году запланированы визиты в Солнечногорск, Фрязино, Рошаль и Луховицы.