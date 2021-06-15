Лучшие врачи будут работать в областной детской больнице в Красногорске

В Красногорске на прошлой неделе приступили к строительству большого современного госпиталя для детей площадью 114 тысяч квадратных метров. Об этом глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил на заседании с зампредами.

Губернатор Московской области отметил, что это будет детский госпиталь по 28 профилям.

«Обращаю внимание тех, кто отвечает за ход строительства, на еженедельный контроль и темп всего, что связано с возведением, запуском этого большого комплекса», — подчеркнул Воробьев.

Объект должны сдать в 2024 году.

«Там должны работать лучшие врачи и специалисты. Уверен, что у нас это получится», — сказал губернатор.

Воробьев напомнил, что сейчас в Подмосковье в работе еще находятся 18 объектов здравоохранения и около 100 школ. Глава региона попросил держать контроль за соблюдением темпов строительства.

Первый камень в основание Московской областной детской больницы в Красногорске заложили 10 июня. В церемонии вместе с губернатором Подмосковья приняли участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова и известный врач Леонид Рошаль.