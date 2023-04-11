Подмосковье 11 апреля 2023, 14:36 Лучшие вакансии Подмосковья представят на всероссийской ярмарке трудоустройства

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Предприятия Подмосковья представят свои вакансии на всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Среди них — инженеры-технологи, металлурги, токари, IT-специалисты и другие профессии.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, ярмарка поможет соискателям найти работу мечты. На ней представят вакансии ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса, среди которых научно-производственное объединение «Прибор» имени Голембиовского из Ногинска. Продукцию компании используют в авиации, морском флоте и других отраслях.

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Директор Богородского филиала предприятия Дмитрий Кацуба рассказал, что «Прибор» уделяет особое внимание создания комфортных условий для работников. Их обеспечивают социальными гарантиями, льготами и компенсациями.

«Социально-трудовые отношения между работниками и администрацией строятся на основе разработанной кадровой политики и регулируются законодательством о труде и коллективным трудовым договором», — добавил он.

Глава Минсоцразвития Людмила Болатаева отметила, что ярмарка станет хорошей площадкой для предприятий региона. Повысить свой профессиональный опыт и записаться на переобучение смогут все желающие.

«Кроме того, соискатели смогут узнать о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион», — сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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