Подмосковье 09 июня 2023, 03:25 Жительница Котельников победила на всероссийском конкурсе спортивных проектов архив Елены Ветровой

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Президент Федерации спортивных прыжков через резинку, жительница Котельников Елена Ветрова победила на всероссийском конкурсе «Ты в игре» в номинации «Дети в спорте». Женщина представила проект по профильной физкультурной дисциплине.

«В номинации „Дети в спорте“ была самая жесткая конкуренция. Со всей России были поданы 1358 заявок. В лонг-лист жюри отобрало 50 проектов, шорт-лист составили уже пять. И между ними развернулась нешуточная борьба. Я надеялась на победу, но конкурс есть конкурс, поэтому ни на что не настраивалась», — поделилась победительница.

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Идея вывести прыжки через резинку появилась у Елены спонтанно. С командой единомышленников женщина изучала упражнения по разным городам страны, параллельно специалист разрабатывала профильный тренажер.

«Поскольку мы решили развивать именно спортивное направление, нам предстояло разработать дисциплины, критерии оценки выступлений, а также технические характеристики тренажера. Мы с инициативной группой сделали это, на сегодняшний момент существуют соревнования на скорость, есть баттл, фристайл, парный фристайл», — рассказала Елена.

Также на конкурсе «Ты в игре» жительница Подмосковья представила еще один проект — «Безграничные возможности», который посвящен работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и развитию их физических способностей с помощью прыжков через резинку.

«В этой номинации мы попали в лонг-лист. Я не ожидала этого и поняла, что нам есть над чем работать: в планах разработать отдельно и методички, и рекомендации по адаптивным прыжкам через резинку», — добавила Ветрова.

География популяризации дисциплины постепенно расширяется. В составе Федерации спортивных прыжков через резинку существуют региональные отделения в Московской, Ленинградской, Свердловской и Орловской областях, а также в Республике Крым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе.

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