«Лучшие условия для бизнеса и строительства». Инновационный сухой порт появится в Подмосковье

Власти Подмосковья создали лучшие условия для бизнеса и строительства. Соглашение области с организацией «Общие логистические решения» про сухой порт — тому по подтверждение. Подробностями в интервью «360» поделился бизнесмен Диловар Мухидинов.

«Сухой порт в Чеховском городском округе даст большие возможности. Мы знаем, что Владимир Путин и правительство РФ всегда говорят об инновационном технологическом комплексе — том, чего не хватает в России. Мы создаем один из технологических центров, транспортных логистических центров, который даст большие возможности для быстрой обработки грузов, контейнерных поездов и скоропортящихся грузов», — рассказал Мухидинов.

Он отметил, что это будет многофункциональный центр, который даст развитие транспортному логистическому комплексу в области.

«Этим комплексом смогут пользоваться российские компании, в том числе и наша компания. В основном грузопоток будет с Дальнего Востока, и с других регионов России. С юго-восточной Азии. <…> Мы сможем работать на прием и отправку поездов с контейнерами», — объяснил собеседник «360».

По его словам, на территории будут в первую очередь железнодорожные пути для приемки поездов, которые будут приходить с грузами. Они будут обрабатываться, приниматься и отправляться дальше. Будет складской комплекс, появятся около 20 тысяч холодильных складов для скоропортящихся грузов. Известно, что около 70% рыбной продукции идет с Дальнего Востока.

«В том числе она будет приходить в сухой порт. Там же обрабатываться, храниться и идти к потребителю. Тут будут храниться и продукты питания, и негабаритные грузы. Все грузы в контейнерах будут приниматься и отправиться без проблем», — отметил бизнесмен.

Об инвестициях

По словам Мухидинова, первый этап работ уже завершен — земля и пути подготовлены, железная дорога уже проложена. Осталась технологическая часть.

«Но, чтобы принять такой объем грузов, мы совместно с РЖД расширяем станцию Чехов полностью. Идут большие инвестиции, чтобы станция могла принимать больше поездов. Первый этап запустим в октябре–ноябре. А второй — в 2022 году. Ровно через год — в сентябре–октябре», — рассказал бизнесмен.

Организация «Общие логистические решения» работает в Московской области уже четвертый год. Помимо большого проекта по сухому порту Чехова, есть большой терминал в 40 гектаров, куда приходят автомобили с новых заводов. Оттуда машины отправляются по дилерам в центральной России и Дальнем Востоке.

Почему Чехов

«Автомобильный терминал в свое время был построен не нами, а GM. Они ушли, а мы купили, сделали реконструкцию, расширение, чтобы мы могли до 20 тысяч автомобилей принимать. Очень удобно в Чехове. <…> В Московской области очень удобно работать», — объяснил собеседник «360».

Он отметил, что большинство вопросов в Подмосковье удается решить без проблем. В регионе все сделано для бизнеса и инверторов. Он также выразил благодарность губернатору Андрею Воробьеву, который всегда спрашивает, чем помочь.

Лучшие условия для бизнеса и строительства созданы в Подмосковье. Нельзя сказать, что все просто, есть определенные момент, но они решаемы. Власти помогают, что главное Диловар Мухидинов.

Он отметил, что налоговые вычеты в 2022-м году составят в районе 200-250 миллионов рублей.