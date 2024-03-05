05 марта 2024, 18:47
Лучшие управляющие компании ОЭЗ и индустриальных парков наградили в Подмосковье
Команды управляющих компаний наиболее эффективных ОЭЗ и индустриальных парков наградили в Подмосковье. Знаки отличия вручили пяти индустриальным паркам, а в специальных номинациях победу одержали еще два индустриальных парка, а также ОЭЗ «Дубна» и «Кашира».
«В Подмосковье создана совершенно уникальная экосистема для развития бизнеса. Одним из ее столпов является развитая производственная инфраструктура, созданная с учетом запросов бизнеса», — прокомментировала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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По итогам 2023 года наиболее эффективными признали индустриальные парки «Кабаново», «Есипово», «М-8. Юг», «Клин» и «Богородский».
«Корпорация сопровождает весь процесс реализации инвестиционного проекта — от выбора площадки до запуска предприятия. В прошлом году наши специалисты привлекли в Подмосковье 45 новых инвесторов с объемом инвестиций свыше 60 миллиардов рублей», — заявил руководитель КРМО Александр Федоров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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