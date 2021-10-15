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    15 октября 2021, 18:46

    Лучшие управдомы Подмосковья получат денежные призы. Вот как принять участие в конкурсе

    Подмосковные управдомы смогут выиграть денежные призы на областном конкурсе осенью 2021 года

    Анастасия Аброськина

    Лучших председателей советов многоквартирных домов выберут на областном конкурсе в Подмосковье. Их ждут денежные поощрения. Призовой фонд — один миллион рублей.

    Лучшие управдомы Подмосковья получат денежные призы. Вот как принять участие в конкурсе

    Стать участником сможет любой действующий председатель совета многоквартирного дома Подмосковья. Заявки примут на сайте predsedatelsd.ru.

    Обязательные условия — иметь гражданство России и жить на территории региона.

    Детали

    Это конкурс «Лучший председатель совета МКД Московской области». Чтобы подтвердить свой статус, каждому участнику потребуется приложить к заявке копию протокола собрания собственников и описать достигнутые результаты.

    Об этом рассказала председатель координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Подмосковья Юлия Белехова.

    Управдом — это про настоящих людей. Он обо всех думает и старается помочь каждому, но мало кто понимает, насколько у него сложная работа

    Юлия Белехова.

    Конкурс направлен на поддержку управдомов, председателей советов многоквартирных домов.

    Как все будет?

    Конкурс проведут в два этапа. Заявки на участие принимают до 31 октября.

    Общее количество призовых мест — 26, а призовой фонд — один миллион рублей.

    Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету на сайте председательсоветадома.рф.

    До 14 ноября определят лауреатов и дипломантов — девять лучших председателей советов домов.

    Затем, до 24 ноября, среди них распределят призовые места и выдадут специальный приз.