Лучшие учителя Подмосковья начнут получать дополнительные выплаты с 1 сентября

Мособлдума приняла закон, который устанавливает новую выплату для учителей и заместителей директоров лучших школ Подмосковья. В этом году ее получат педагоги около 500 учреждений. На выплаты выделят более 700 миллионов рублей.

Подмосковье ежегодно составляет рейтинг школ, распределяя их по трем зонам: красная, желтая и зеленая. К последней относят престижные школы, ученики которых получают самые высокие баллы экзаменов и успешно выступают на олимпиадах. Именно их учителя получат новую стимулирующую выплату.

«Ожидается, что в „зелёную зону“ войдут порядка 500 школ. На предоставление выплат выделено 717 миллионов рублей», — поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Средний размер выплаты составит 3,5 тысячи рублей.