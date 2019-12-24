Лучшие учителя Дубны получили награды за вклад в образование

Лучших педагогов Дубны наградили за вклад в образование. В конкурсе «Лидер в образовании» выбрали 23 победителей в разных номинациях.

Источник фото: телеканал «360»

Педагог Ольга Кольчугина организовала проект «Братья наши меньшие». Она вместе с учениками заботится о бездомных животных. Ребята собирают помощь животным, которые живут в приюте.

«Дети рассказывают своим друзьям, друзья приходят домой и рассказывают своим родителям. Мы сделали плакаты, которые развесили по городу, чтобы жители знали, что проходит такая акция, что они могут приносить корма в нашу школу. А мы уже сами доставим, отвезем. Сейчас мы даже собираем пледы и ненужные ковры для утепления», — рассказала Ольга Кольчугина, учитель школы № 1.

Учитель со школьниками даже организовали ярмарку. Средства, которые соберут на благотворительной ярмарке, пойдут на покупку кормов для кошек и собак. Дети вместе с родителями не только зарабатывают деньги, но и помогают пристраивать бездомных животных.

Источник фото: телеканал «360»

Эта программа работает только первый год, но уже получила высокую оценку — городскую награду «Лидер в образовании».

«Яблоко — символ в первую очередь познания, символ совершенства. Символ стремления к гармонии. Поэтому яблоко выбрано символом нашего конкурса», — уточнила Татьяна Виноградова, начальник Управления народного образования городского округа Дубна.

Яблоки из оникса получили лучшие педагоги и коллективы, в том числе и Ольга Кольчугина. Награды вручали в 23 номинациях. Главное, к этому конкурсу учителю не нужно готовиться, собирать материалы и описывать свой опыт. Рассматривают только результаты работы.